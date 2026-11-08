Dënimi i Hashim Thaçit dhe të tjerëve, Sami Lushtaku: Përfitojnë Serbia dhe VV-ja

Sami Lushtaku, kryetar i Skenderajt, ka folur për zhvillimet politike pas dënimit të ish-krerëve të UÇK-së nga ana e Gjykatës Speciale. Duke folur për Media 60, Lushtaku është pyetur për këtë dënim. Sipas Lushtakut, nga ky dënim “fillimisht fiton Serbia” dhe VV-ja. “Nëse dikush përfiton kjo që ka ndodh në Kosovë apo me dënimin e…

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08/11/2026 17:24

Sami Lushtaku, kryetar i Skenderajt, ka folur për zhvillimet politike pas dënimit të ish-krerëve të UÇK-së nga ana e Gjykatës Speciale.

Duke folur për Media 60, Lushtaku është pyetur për këtë dënim.

Sipas Lushtakut, nga ky dënim “fillimisht fiton Serbia” dhe VV-ja.

“Nëse dikush përfiton kjo që ka ndodh në Kosovë apo me dënimin e krerëve të UÇK-së, mendoj fillimisht fiton Serbia dhe e kemi një parti politike që ne i themi VV, e cila përfiton nga burgosja, dënimi i krerëve të UÇK-së” – tha Lushtaku

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