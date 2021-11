Dembele bëhet lojtari i parë që thyen rregullat e reja të Xavit – vonohet tre minuta në stërvitje, pritet të ndëshkohet

Ousmane Dembele është bërë lojtari i parë i Barcelonës që bie në kundërshtim me ’10 urdhërimet’ e reja të Xavi-t, pasi thuhet se mbërriti tre minuta me vonesë në stërvitje të premten.

Legjenda e klubit, Xavi, është ngarkuar të rindërtojë Barçën me klubin që lëngon në vendin e nëntë në tabelën e La Liga-s, dhe një nga vendimet e tij të para ishte të zbatonte një sërë rregullash strikte që lojtarët e tij t’u përmbaheshin.

Pranë krye të listës ishte duke i detyruar lojtarët të mbërrinin 90 minuta para një seance stërvitore dhe ‘The Daily Mirror’ raporton se Dembele është bërë shembull i keq pasi mbërriti vonë të premten.

Stërvitja duhej të fillonte në orën 10:00, pra skuadra duhej të ishte brenda ambienteve deri në orën 8:30 të mëngjesit, por Dembele thuhet se e kishte bërë të ditur praninë e tij në orën 08:33.

Ai tani do të gjobitet dhe gjithashtu rrezikon të bjerë në kundërshtim me një urdhër tjetër të Xavi-t nëse përsëritet, me dënimet që dyfishohen sa herë që ato përsëriten.

Ousmane Dembélé est arrivé 3 minutes en retard à l’entraînement du Barça ce matin. ⏰ Le Français s’est présenté à 8h33 alors que la limite était à 8h30. Il devrait écoper de la première amende de l’ère Xavi. (@mundodeportivo) pic.twitter.com/J971SQfRqn — Actu Foot (@ActuFoot_) November 12, 2021

Prandaj, mund të bëhet një sezon i shtrenjtë për francezin nëse ai vonohet rregullisht.

U raportua në Spanjë në fillim të kësaj jave se Xavi është trajneri i parë i Barcelonës që zbaton një strukturë të mirë që nga Luis Enrique në 2017, me lojtarë si Ronald Koeman që besojnë se lojtarët duhet të jenë mjaft të disiplinuar për të ndjekur rregullat pa kërcënimin e ndëshkimit.

Më parë ishte gjithashtu në diskrecionin e lojtarëve nëse ata hanin drekë në terrenin stërvitor ose shkonin në shtëpi menjëherë pas seancës për të ngrënë – por tani Xavi këmbëngul që të gjithë lojtarët të hanë së bashku në ‘Cuitat Esportiva’.

Dieta është jashtëzakonisht e rëndësishme për Xavi dhe ai beson se duke ngrënë gjërat e duhura, skuadra e tij mund të parandalojë lëndimet dhe të përmirësojë përgatitjet e tyre fizike për ndeshjet.

Lojtarët e Xavi do të duhet gjithashtu të kufizojnë aktivitetet e tyre jo-futbollistike, me numrin gjashtë në listën e tij prej 10 urdhërash që detajojnë një tjetër ‘kërkesë të panegociueshme’.

Yjeve u është thënë se kur ka më pak se 48 orë deri në ndeshje, ata nuk duhet të mbërrijnë në shtëpi më vonë se mesnata, për t’u siguruar që të paraqiten për fillimin në gjendjen më të mirë të mundshme.

Atyre u është kërkuar gjithashtu të ushtrojnë ‘kontroll mbi aktivitetet jashtësportive’ dhe janë kërcënuar me dënimin e shoqërimit nga një anëtar i stafit stërvitor nëse ndonjë aktivitet jo-futbollistik fillon të ndikojë në performancën e tyre.

Pas hyrjes në fuqi këtë javë, legjenda e klubit Gerard Pique tashmë ka anuluar një intervistë të planifikuar televizive në një përpjekje për t’u ‘përqendruar në futboll’.

Disa aktivitete ‘të rrezikshme’ janë ndaluar gjithashtu plotësisht, me lojtarët u tha se tani nuk lejohen të bëjnë sërf ose të ngasin biçikleta elektrike, nga frika e lëndimit.

Nëse ndonjë lojtar shpallet fajtor për këtë, ai do t’i kalojë direkt departamentit ligjor të klubit dhe konsiderohet një ‘shkelje flagrante e kontratës’. /Lajmi.net