Deliu: UÇK-ja nuk luftoi në Beograd, por mbrojti vendin e vet
Deputetja e PDK-së, Blerta Deliu, e cila po qëndron në Hagë në pritje të verdiktit final ndaj ish-krerëve të UÇK-së, ka thënë se argumentet e palës së mbrojtjes, besojnë fuqishëm që vendimi i nesërm do të jetë fitore për Kosovën. “Unë besoj se vendimi i nesërm do të ketë peshë historike, ndër vendimet më të…
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Deputetja e PDK-së, Blerta Deliu, e cila po qëndron në Hagë në pritje të verdiktit final ndaj ish-krerëve të UÇK-së, ka thënë se argumentet e palës së mbrojtjes, besojnë fuqishëm që vendimi i nesërm do të jetë fitore për Kosovën.
“Unë besoj se vendimi i nesërm do të ketë peshë historike, ndër vendimet më të rëndësishme pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Do të ketë peshë jo vetëm me të kaluarën, por edhe në të tanishmen, e veçanërisht për rëndësinë që ky proces i përfunduar do ta ketë për të ardhmen e Republikës së Kosovës”.
“Ushtria Çlirimtare e Kosovës, djemtë dhe vajzat e UÇK-së, nuk kanë shkuar në Beograd e Nish për të bërë masakra e gjenocid. Ata kanë mbrojtur shtetin, qytetarët dhe kanë luftuar për pavarësinë e këtij shtetit. Prandaj, unë besoj edhe nga ajo që kemi parë në këto gjashtë vite të ndjeshme, nesër do t marrë fund ky proces dhe ne do të kthehemi bashkë me çlirimtarët në Kosovë”, theksoi deputetja e PDK-së për Klan Kosova.