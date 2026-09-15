Familja e ish-presidentit Thaçi në Hagë para vendimit
Familja e ish-presidentit Hashim Thaçi tani ndodhet në Hagë para vendimit, kur kanë mbetur më pak se 13 orë deri në shpalljen e aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Familja e Thaçit dhe familjarë të tjerë që nga dita e hënë kanë nisur t’i kryejnë vizitat e fundit para se të jepet vendimi final për katërshen…
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Familja e ish-presidentit Hashim Thaçi tani ndodhet në Hagë para vendimit, kur kanë mbetur më pak se 13 orë deri në shpalljen e aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Familja e Thaçit dhe familjarë të tjerë që nga dita e hënë kanë nisur t’i kryejnë vizitat e fundit para se të jepet vendimi final për katërshen e UÇK-së.
Seanca ku do të jepet vendimi i shkallës së parë për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin do të nisë nesër me fillim nga ora 10:00.