​Familja e ish-presidentit Thaçi në Hagë para vendimit

Familja e ish-presidentit Hashim Thaçi tani ndodhet në Hagë para vendimit, kur kanë mbetur më pak se 13 orë deri në shpalljen e aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Familja e Thaçit dhe familjarë të tjerë që nga dita e hënë kanë nisur t’i kryejnë vizitat e fundit para se të jepet vendimi final për katërshen…

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15/09/2026 21:45

Familja e ish-presidentit Hashim Thaçi tani ndodhet në Hagë para vendimit, kur kanë mbetur më pak se 13 orë deri në shpalljen e aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së.

Familja e Thaçit dhe familjarë të tjerë që nga dita e hënë kanë nisur t’i kryejnë vizitat e fundit para se të jepet vendimi final për katërshen e UÇK-së.

Seanca ku do të jepet vendimi i shkallës së parë për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin do të nisë nesër me fillim nga ora 10:00.

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