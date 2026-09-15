Limaj: Si në rastin tim dhe të Ramush Haradinajt pres që nesër të lirohen edhe ish-krerët e UÇK-së

Ish-komandanti i UÇK-së, Fatmir Limaj, një ditë para verdiktit të Gjykatës Speciale për ish-krerët e UÇK-së ka thënë se aktgjykimi lirues për të kishte ndihmuar në aktgjykimin e Ramush Haradinajt, dhe këto dy raste, i tij dhe i Haradinajt, Limaj tha se pret të ndihmojnë në aktgjykimet liruese për katër ish-krerët e UÇK-së. “Është një…

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15/09/2026 21:36

Ish-komandanti i UÇK-së, Fatmir Limaj, një ditë para verdiktit të Gjykatës Speciale për ish-krerët e UÇK-së ka thënë se aktgjykimi lirues për të kishte ndihmuar në aktgjykimin e Ramush Haradinajt, dhe këto dy raste, i tij dhe i Haradinajt, Limaj tha se pret të ndihmojnë në aktgjykimet liruese për katër ish-krerët e UÇK-së.

“Është një natë jashtëzakonisht e vështirë, çdogjë shkon në mendje. Efektet pastaj janë efekte që kemi me i bashkëjetu si Kosovë dhe qytetarë”.

“Do duhej nesër përfundimisht të mbyllet ky kapitull”.

“Po pres që edhe nesër themeluesit e UÇK-së dhe të shtetit të kthehen ashtu siç kanë shkuar, krenar dhe dinjitet”, ka thënë ai.

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