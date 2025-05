Deliu Kodra: PDK-ja nuk sheh mundësi koalicioni me Vetëvendosjen, dallimet janë thelbësore Deputetja e PDK-së, Blerta Deliu Kodra, ka shprehur qartë qëndrimin e partisë së saj lidhur me mundësinë e krijimit të një koalicioni me Vetëvendosjen. Deliu Kodra ka theksuar se PDK-ja ka një vizion të ndryshëm për të ardhmen e Kosovës, krahasuar me atë të VV-së. “Sa i përket çështjeve të koalicionit ne tashmë…