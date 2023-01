​Del në video duke shtënë me kallashnikov, policia e arreston të dyshuarin Sot një person është shoqëruar në stacionin policor, pasi i njëjti dyshohet se në natën e vitit të ri ka shtënë me kallashnikov në rrugën “Enver Berisha” në Prishtinë. Të njëjtit i është konfiskuar arma së bashku me një fishek dhe një karikator. Ndaj tij është iniciuar rasti, hetim në drejtim të veprave penale “Mbajtje…