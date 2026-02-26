Deklarohen nga Nisma Socialdemokrate: Fatmir Limaj, personi më adekuat për president të Kosovës

Çështja e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës çdo ditë e më shumë po bëhet më e nxehtë dhe po ka zhvillime të reja. Sonte ka dal në skenë një emër i ri për t’u bërë Kryetar i Shtetit, transmeton lajmi.net. Vesel Krasniqi nga Nisma Socialdemokrate ka thënë se kryetari i subjektit të tij,…

Lajme

26/02/2026 22:54

Çështja e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës çdo ditë e më shumë po bëhet më e nxehtë dhe po ka zhvillime të reja.

Sonte ka dal në skenë një emër i ri për t’u bërë Kryetar i Shtetit, transmeton lajmi.net.

Vesel Krasniqi nga Nisma Socialdemokrate ka thënë se kryetari i subjektit të tij, Fatmir Limaj është personi më adekuat për pozitën e presidentit të vendit.

“Z.Limaj është një nga figurat më unifikuese të skenës politike në Kosovë, gjithashtu personalitet i njohur në jetën politike dhe historike të Kosovës. Gjatë luftës të viteve 1998–1999 ai ishte ndër komandantët më të shquar në kuadër të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.”, tha ai ndër të tjera në postim dhe ftoi partitë politike që ta zgjedhin Limajn.

Postimi i plotë:

Fatmir Limaj përsoni më adekuat për president të Kosoves!
Z.Limaj është një nga figurat më unifikuese të skenës politike në Kosovë, gjithashtu personalitet i njohur në jetën politike dhe historike të Kosovës. Gjatë luftës të viteve 1998–1999 ai ishte ndër komandantët më të shquar në kuadër të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Pas përfundimit të luftës, z.Limaj u përfshi në politikë dhe ka mbajtur disa funksione të rëndësishme shtetërore. Ai ka qenë deputet i Kuvendit të Kosovës në disa legjislatura, si dhe Ministër i Transportit dhe Post-Telekomunikacionit (2007–2010). Gjatë kësaj periudhe u realizuan projekte të mëdha infrastrukturore rrugore, përfshirë ndërtimin e autostradës Morinë–Merdarë, aeroportin “Adem Jashari” disa nga investimet më të mëdha publike në Kosovë pas luftës.
Figura e tij lidhet si me periudhën e luftës, ashtu edhe me fazën e ndërtimit dhe konsolidimit institucional të Kosovës, duke qenë pjesë aktive e të gjitha zhvillimeve politike në Kosovë.
Andaj ftojë pozitë dhe opozitë që ta zgjedhin për president të Kosovës njeriun unifikues, i dëshmuar në gjdo etap të zhvillimeve politike në Kosovë.
V.K./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 26, 2026

Mot kryesisht me diell të premten, temperaturat deri në 14 gradë Celsius

February 26, 2026

Në Zug të Zvicrës kosovari u dënua me 12 vjet burgim për tentim vrasje

February 26, 2026

Haradinaj e mohon se ka probleme shëndetësore: E kaloj edhe testin...

February 26, 2026

Ekstradohet nga Dubai në Shqipëri Durim Bami, kreu i grupit kriminal...

February 26, 2026

“Merreni në pyetje mikun e tij, Trumpin” – Clinton thotë se...

February 26, 2026

Krimet e Epsten-it, Hillary Clinton paraqitet në Dhomën e Përfaqësuesve, çfarë...

Lajme të fundit

Mot kryesisht me diell të premten, temperaturat deri në 14 gradë Celsius

Londrimi i ashpër me Elijonën: Shumë situata i...

Në Zug të Zvicrës kosovari u dënua me 12 vjet burgim për tentim vrasje

Haradinaj e mohon se ka probleme shëndetësore: E...