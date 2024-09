Dega e PDK-së në Gjilan refuzon ftesën e kryetarit Hyseni për takim

Kryetari i Komunës së Gjilanit, Alban Hyseni, gjatë ditës së sotme ka ftuar për takim partitë opozitare nga ky qytet.

Dega e PDK-së në Gjilan në një komunikatë për media ka treguar se ka refuzuar pjesëmarrjen në këtë takim dhe ka treguar arsyet e refuzimit.

Postimi i plotë:

Partia Demokratike e Kosovës- dega në Gjilan, nuk e sheh të arsyeshme pjesëmarrjen e saj në takimin e ftuar të hënën me datë 23 shtator 2024, nga kryetari i komunës z. Alban Hyseni.

Diskutimet e tilla për buxhetin e vitit 2025, duhet të bëhen në institucionin e Kuvendit Komunal, aty prej nga edhe kërkohet miratimi, e atë e bëjnë përfaqësuesit e zgjedhur të qytetarëve të Gjilanit, anëtarët e KK. PDK ka deklaruar publikisht qëndrimin e saj lidhur me bartjen e mjeteve buxhetore nga viti i kaluar.

Ndërsa qëndrimin tonë lidhur me miratimin e buxhetit komunal për vitin 2025, do ta japim pas analizimit të këtij propozimi, i cili është ardhur me shumë vonesë dhe jashtë afatit ligjor, nga ana e kryetarit të komunës së Gjilanit.

Siç e dini, ne kemi votuar çdo vendim të bazuar në ligjet e Republikës së Kosovës, dhe që është në interes të qytetarëve të Gjilanit.

Asnjë propozim, vendim që vjen nga kryetari i Gjilanit për votim në Kuvendin Komunal, e që lidhet me interesat e ngushta materiale dhe financiare të kryetarit të Gjilanit dhe të klanit të tij në pushtetin komunal dhe atij qendror, PDK sigurisht që nuk do ta votojë, e këtë e kemi dëshmuar edhe në të kaluarën./Lajmi.net/