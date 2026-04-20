Deda thotë se Kurti ka qëllime për kontroll absolut: Bisedat për qeverisje të përbashkët mund të bëheshin në janar
Lajme
Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës, Ilir Deda, ka reaguar pasi nuk pati marrëveshje mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe LDK-së.
Ai ka pyetur retorikisht se a pati konsultime për zgjedhje të Presidentit apo për koalicion qeverisës.
Tutje Deda tha se Kurti ka qëllime për kontroll absolut.
“A patëm konsultime për zgjedhje të presidentit apo për koalicion qeverisës? Bisedat për qeverisje të përbashkët VV-LDK mund të bëheshin në janar e shkurt. Atëherë mund të mbaheshin edhe bisedat për president/e e të përfundonte kjo temë”.
“Por ja që ai që thërret që gjeopolitika të udhëhiqet nga të majtët, ndërsa në shtëpi të vetën ja ofron politikën e jashtme të djathtës, nuk do as proces politik për figurën e presidentin/es, as nuk do president konsensual e as nuk do qeverisje të suksesshme. Krizat e vetëgjeneruara e permanente kanë vetëm një qëllim – kontrollin absolut. E qëllimet e tilla politke ndëshkohen në shoqëri me kapacitet demokratik”, ka shkruar Deda në Facebook.
Kanë mbetur edhe tetë ditë kohë kushtetuese për t’u votuar Presidenti, nëse procesi dështon vendi automatikisht shkon në zgjedhje