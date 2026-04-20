“Një parti nuk duhet t’i ketë të gjitha pozitat”, Rukiqi: Presidenti duhet të jetë figurë unifikuese, jo partiake
Anëtari i Kryesisë së Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), Berat Rukiqi, ka folur lidhur me ofertat e kryeministrit Albin Kurti për LDK-në. Ai ka thënë se LDK ka shkuar me vullnetin më të mirë në takime që vendit t’i japin president. “Një zgjidhje që do të reflektonte qartë edhe kriteret edhe natyrën e pozitës dhe…
Ai ka thënë se LDK ka shkuar me vullnetin më të mirë në takime që vendit t’i japin president.
“Një zgjidhje që do të reflektonte qartë edhe kriteret edhe natyrën e pozitës dhe pushtetit të presidentit në këtë rast, e cila për nga natyra dhe fryma kushtetuese do të duhej të ishte figurë unifikuese, ashtu siç është thënë që nga takimi i parë, jo një person që ka librezë partiake, por një person i cili e reflekton frymën e unitetit dhe që është mbi ‘palët’ politike”.
“I pavarur në veprimin e vet politik, i paanshëm në veprimin e vet politik dhe për më shumë, i cili është një lloj balance e pushteteve”, ka thënë ai në Dukagjin.
Rukiqi më tej është shprehur se nëse në të kaluarën pozita e presidentit ka qenë pjesë e pazareve politike, tani nuk duhet të jetë, duke shtuar se partia e cila ka fituar 51% të pushtetit nuk duhet ta ketë edhe pozitën e presidentit, pasi që pushtetin e saj askush nuk e ka kontestuar.
“E ka qeverinë, e kontrollon parlamentin… dhe ne në këtë lloj situate mos të shkojë pushteti në tri pozitat kryesore, të mos orientohet tek një parti e vetme, sidomos këto që janë pozita faktike, presidenti dhe kryeministri”, ka thënë ai.