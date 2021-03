Ekspeditën e Dardanëve në aeroportin e Sevillas e kanë pritur zyrtarët e Federatës Spanjolle të Futbollit, të cilët i kanë dëshiruar mirëseardhje dhe qëndrim të këndshëm në Spanjë.

Dardanët nesër do ta mbajnë stërvitjen në “Estadio La Cartuja de Sevilla” në orën 18:00, aty ku të mërkurën do të përballen me Kombëtaren e Spanjës, në ndeshjen e dytë të kualifikimeve për Botërorin “Katari 2022”.