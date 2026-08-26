Dalin pamjet e arrestimit të Ergys Agasit në Durrës, Forcat Operacionale rrethojnë makinën dhe i vënë prangat

vKëto janë momentet kur Forcat Operacionale të Policisë së Shtetit arrestojnë Ergys Agasin në zonën e Plepave në Durrës. Në pamje shihet se si makinat dhe motorët e policisë rrethojnë automjetin me të cilin udhëtonte Agasi, i shoqëruar nga ish-zyrtari i Policisë së Shtetit, Uljan Shpataraku. Forcat e Policisë ndërhyjnë dhe u vendosin prangat të…

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26/08/2026 21:57

vKëto janë momentet kur Forcat Operacionale të Policisë së Shtetit arrestojnë Ergys Agasin në zonën e Plepave në Durrës.

Në pamje shihet se si makinat dhe motorët e policisë rrethojnë automjetin me të cilin udhëtonte Agasi, i shoqëruar nga ish-zyrtari i Policisë së Shtetit, Uljan Shpataraku.

Forcat e Policisë ndërhyjnë dhe u vendosin prangat të dy personave. Arrestimi i Agasit u krye në kuadër të operacionit të koduar “The Wanted”, në bashkëpunim me SPAK-un.

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