Arbër Hoxha shënon gol të bukur, Dinamo Zagrebi afër kualifikimit në Champions

Arbër Hoxha sapo ka shënuar gol të bukur në Norvegji. Ylli i Kombëtares Shqiptare i ka heshtur “vikingët” në ndeshjen kualifikuese për Champions League. Ishte minuta e 10 kur Arbëri jonë fluturoi për të shënuar gol të bukur me kokë. VIDEO

Sport

26/08/2026 21:48

Arbër Hoxha sapo ka shënuar gol të bukur në Norvegji.

Ylli i Kombëtares Shqiptare i ka heshtur “vikingët” në ndeshjen kualifikuese për Champions League.

Ishte minuta e 10 kur Arbëri jonë fluturoi për të shënuar gol të bukur me kokë.

VIDEO

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