Arbër Hoxha shënon gol të bukur, Dinamo Zagrebi afër kualifikimit në Champions
Arbër Hoxha sapo ka shënuar gol të bukur në Norvegji. Ylli i Kombëtares Shqiptare i ka heshtur “vikingët” në ndeshjen kualifikuese për Champions League. Ishte minuta e 10 kur Arbëri jonë fluturoi për të shënuar gol të bukur me kokë. VIDEO
Sport
Arbër Hoxha sapo ka shënuar gol të bukur në Norvegji.
Ylli i Kombëtares Shqiptare i ka heshtur “vikingët” në ndeshjen kualifikuese për Champions League.
Ishte minuta e 10 kur Arbëri jonë fluturoi për të shënuar gol të bukur me kokë.