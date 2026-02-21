Dalin në shitje biletat për tifozët e Dritës për ndeshjen e kthimit ndaj Celjes
Sport
Drita ka njoftuar se kanë dal në shitje biletat në shitje për tifozët e saj, për ndeshjen e kthimi të play-offit të Confernec League, ndaj Celjes.
Skuadra sllove ka nxjerr biletat në shitje përmes platformës online, dhe kushtojnë 20 euro.
Biletat mund ti bleni në linkun e mëposhtëm: https://nk-celje.mojekarte.si/…/vstopnice-1210576.html
Kujtojmë se Drita ndeshjen e parë pësoi humbje nga Celje me rezultat 3-2, derisa ndeshja e kthimit zhvillohet të ejten e ardhshme, me 26 mars.