Dafina Zeqiri uron presidenten Justina me këtë fotografi
Këngëtarja e njohur, Dafina Zeqiri ka uruar presidenten Justina Shiroka- Pula për detyrën e re. Me anë të një fotografie të shpërndarë në llogarinë e saj në Instagram, interpretuesja e shumë hiteve ka etiketuar Shiroka- Pulën në postimin e saj. “Shume urime”, ka shkruar Dafi për presidenten e sapozgjedhur, derisa në foto duket edhe Daskani,…
ShowBiz
Këngëtarja e njohur, Dafina Zeqiri ka uruar presidenten Justina Shiroka- Pula për detyrën e re.
Me anë të një fotografie të shpërndarë në llogarinë e saj në Instagram, interpretuesja e shumë hiteve ka etiketuar Shiroka- Pulën në postimin e saj.
“Shume urime”, ka shkruar Dafi për presidenten e sapozgjedhur, derisa në foto duket edhe Daskani, djali i saj.