Dafina Zeqiri uron presidenten Justina me këtë fotografi

Këngëtarja e njohur, Dafina Zeqiri ka uruar presidenten Justina Shiroka- Pula për detyrën e re. Me anë të një fotografie të shpërndarë në llogarinë e saj në Instagram, interpretuesja e shumë hiteve ka etiketuar Shiroka- Pulën në postimin e saj. “Shume urime”, ka shkruar Dafi për presidenten e sapozgjedhur, derisa në foto duket edhe Daskani,…

ShowBiz

07/10/2026 10:17

Këngëtarja e njohur, Dafina Zeqiri ka uruar presidenten Justina Shiroka- Pula për detyrën e re.

Me anë të një fotografie të shpërndarë në llogarinë e saj në Instagram, interpretuesja e shumë hiteve ka etiketuar Shiroka- Pulën në postimin e saj.

“Shume urime”, ka shkruar Dafi për presidenten e sapozgjedhur, derisa në foto duket edhe Daskani, djali i saj.

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