Cunha te Wolves, çështje e kryer – lojtari sot kryen vizitat mjekësore Matheus Cunha së shpejti, edhe zyrtarisht, do të jetë lojtar i Wolverhamptonit. Futbollisti sot do t’i përfundojë testet mjekësore, transmeton lajmi.net. Cuhna tashmë i ka kryer të gjitha çështjet e lëna pezull tek Atletico Madridi. Mbetet të shihet nëse do të përshtatet në një ambient të ri. /Lajmi.net/