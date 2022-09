Costacurta: Përballja me Napolin tregon nëse Milan janë për ‘Scudetto’ Ish-lojtari i Milan, Costacurta beson se ndeshja e sotme ndaj Napoli do të jetë me rëndësi të madhe. Alessandro Costacurta beson se Milan duhet të bëjë paraqitje të mirë sonte, për të dëshmuar se janë në garë për ‘Scudetto’. Sipas ish-mbrojtësit, shumëçka rreth gjasave të Milan për titullin zbulohet sonte, pasi kjo është një ndeshje…