Conor McGregor flet për përleshjen me Machine Gun Kelly teksa e quan atë një rep-artist vanilje

Një moment i tensionuar midis Machine Gun Kelly dhe Conor McGregor u kap nga fotografët në tapetin e kuq, por McGregor këmbënguli në ET në prapaskenë se “absolutisht asgjë” nuk ndodhi mes tyre, shkruan ET Online.

“Absolutisht asgjë. Nuk e di. Ai u shfaq dhe nuk e di. Unë nuk e njoh djalin,” tha McGregor për Rachel Smith transmeton lajmi.net.

“Asgjë nuk ndodhi me mua, unë luftoj vetëm luftëtarë të vërtetë, njerëz që luftojnë në të vërtetë, ju e dini se çfarë dua të them”, vazhdoi ai.

“Unë me siguri nuk luftoj me reperët e vegjël të vaniljes. Unë as nuk e njoh atë. Unë nuk di asgjë për të, përveç se ai është me Megan Fox.”

Sipas një dëshmitari okular, McGregor dhe MGK “shkëmbyen disa fjalë” në tapetin e kuq, para se luftëtari MMA të binte mbi muzikantin.

MGK dhe Fox më pas u larguan nga tapeti i kuq dhe kërcënuan se nuk do të pozonin për fotografi, thotë dëshmitari okular, por më pas ata u kthyen sapo McGregor u largua./Lajmi.net/