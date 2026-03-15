Como e fiton ‘betejën’ e Ligës së Kampionëve me Romën
Como arriti të kthehej nga një penallti e Donyell Malenit dhe të mposhte Romën me 10 lojtarë pas kartonit të kuq të diskutueshëm të Wesleyt, duke u ngjitur në vendin e katërt që siguron pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve. Skuadrat ishin të barabarta në vendin e katërt para ndeshjes, me Como që vinte pas tre…
Sport
Skuadrat ishin të barabarta në vendin e katërt para ndeshjes, me Como që vinte pas tre fitoreve radhazi, pa Jayden Addai dhe me Maxi Perrone jo të plotë fizikisht.
Roma ishte pa Matias Soulé, Paulo Dybala, Artem Dovbyk dhe Evan Ferguson, ndërsa Evan Ndicka ishte i pezulluar.
Manu Koné u rikthye pas mungesës në Ligën e Evropës, ndërsa Mario Hermoso dhe Stephan El Shaarawy nisën për herë të parë pas muajsh.
Në minutat e para, Roma mori avantazh nga penalltia e Donyell Malen pas një prekjeje të topit nga Diego Carlos.
Nico Paz dhe Alex Valle kishin mundësi për të barazuar, ndërsa Wesley bëri disa ndërhyrje vendimtare.
Pjesa e dytë solli ndryshime sulmuese nga Como, dhe Tasos Douvikas shfrytëzoi gabimin e mbrojtjes për të shënuar golin e barazimit, duke surprizuar Svilar pranë shtyllës së afërt.
Situata u përkeqësua për Romën kur Wesley mori kartonin e dytë të verdhë dhe u përjashtua.
Como pati mundësi të tjera për të shënuar, dhe Diego Carlos shfrytëzoi rikthimin e topit për të realizuar golin vendimtar, i pari i tij në Serie A, duke i dhënë Comos fitoren dhe vendin e katërt në renditje.
Me këtë fitore, Como shkon në pozitën e katërt me 54 pikë, një më shumë se Juventusi në pozitën e pestë, dhe tri më shumë se Roma në vendin e gjashtë.