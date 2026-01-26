Çmimi arit arrin rekord historik
Çmimi i arit vazhdoi rritjen rekord të hënën, duke tejkaluar nivelin prej 5,000 dollarësh për herë të parë, i nxitur nga pasiguria e vazhdueshme gjeopolitike dhe ekonomike që vazhdoi të nxiste kërkesën për asete të sigurta.
Ari spot u rrit me rreth 2.2% në 5,090.8 dollarë për ons që nga ora 07:00 GMT, pasi arriti një nivel rekord prej 5,111.11 dollarësh më herët gjatë seancës. Çmimet fituan rreth 9.1% gjatë javës.
Ari është rritur me afërsisht 84% gjatë 12 muajve të fundit dhe rreth 17% që nga fillimi i vitit, i mbështetur nga tensionet e rritura tregtare dhe gjeopolitike, si dhe uljet e normave të interesit nga bankat kryesore qendrore, transmeton Anadollu Agency, përcjell KosovaPress.
Argjendi gjithashtu përparoi, duke u rritur me 4.6% në 107.6 dollarë për ons, pasi arriti një nivel rekord prej 109.46 dollarësh. Çmimet e argjendit janë rritur më shumë se 252% gjatë vitit të kaluar.
Pjesëmarrësit e tregut theksuan shqetësimet e përtërira gjeopolitike si një faktor kryesor, duke përfshirë kërkesat e Presidentit të SHBA-së Donald Trump mbi Groenlandën.
Duke shtuar shqetësimin e tregut, komentet e Trumpit rreth situatës në Iran rritën gjithashtu pasigurinë.
Gjithashtu, Trump kërcënoi të shtunën se do të vendoste tarifa 100% për të gjitha mallrat kanadeze që hyjnë në Amerikë nëse Ottawa arrin një marrëveshje tregtare me Pekinin.
“Nëse Kanadaja bën një marrëveshje me Kinën, ajo do të përballet menjëherë me një tarifë 100% kundër të gjitha mallrave dhe produkteve kanadeze që hyjnë në SHBA”, shkroi Trump në platformën e tij të mediave sociale Truth Social.