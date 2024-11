​Çka presin kosovarët nga zgjedhjet në SHBA?

Procesi zgjedhor në Shtetet e Bashkuara po ndiqet me interesim të madh kudo në botë, sigurisht edhe në Kosovë – një prej vendeve aleate të SHBA-së.

Në garë të ngushtë janë demokratja Kamala Harris përballë republikanit Donald Trump.

Qytetarët në Prishtinë besojnë se pavarësisht kush do të jetë president i ri i SHBA-së, mbështetja amerikane për Kosovën nuk do të mungojë.

Ata kanë treguar pritjet e tyre nga ky proces zgjedhor i cili do të mbahet nesër më 5 nëntor.“Po ai që lufton më shumë për Kosovën [të fitojë], po besoj që Harris do të fitojë. Amerika është gjithmonë e njëjtë për Kosovën [kushdo që do të fitojë], por besoj më shumë në Harris”, thotë Sabit Krasniqi.

“Është demokrate, pak më mirë për Kosovën… Ia ka anën pak Serbisë..Së pari gruan e ka të Sllovenisë dhe ka pak shoqëri më shumë”, thotë Tahir Azemi. Trumpi nuk është politikan si duhet me qenë, Harrisi është më e mirë shumë”, thotë Gëzim Hajdini.

Qytetarët në Kosovë kujtojnë mbështetjen amerikane qysh prej bombardimeve ndaj caqeve serbe në vitit 1999. Atëbotë, Shtetet e Bashkuara dhe aleatë të tjerë të NATO-s i dhanë fund luftës në Kosovë.

Përveç kësaj, qytetarët kujtojnë shpalljen e Pavarësisë së Kosovës më 2008 e cila theksojnë se u bë me mbështetjen amerikane.

Në rastin e parë në krye të SHBA-së ishte demokrati Bill Clinton. Në të dytin, republikani George W.Bush.