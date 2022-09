Çka po ndodhë? Deputeti i VV-së tregon a u ul kah opozita si shkak i “hatrimit” me partinë Gjatë seancës së sotme parlamentare, janë diskutuar një sërë çështjesh përfshirë edhe krizën në energji. Një gjë që morri vëmendjen e mediave, ishte momenti kur deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Eman Rrahmani, nuk ishte ulur me grupin e deputetëve të kësaj partie, por afër grupit të deputetëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Bashkë me Rrahmanin,…