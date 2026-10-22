Çka po ndodh në PDK? – Heshtje nga Hamza, Çitaku, Ismaili e Tahiri për Ligjin për Specialen, veç Gruda doli me reagim!
Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, e ka kthyer për rishqyrtim në Kuvend Ligjin për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar, pas kërkesës zyrtare të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK). Megjithatë, pas këtij zhvillimi, nuk është evidentuar ndonjë reagim publik nga disa prej figurave kryesore të kësaj partie, përfshirë ish-kryetarin…
Lajme
Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, e ka kthyer për rishqyrtim në Kuvend Ligjin për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar, pas kërkesës zyrtare të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK).
Megjithatë, pas këtij zhvillimi, nuk është evidentuar ndonjë reagim publik nga disa prej figurave kryesore të kësaj partie, përfshirë ish-kryetarin Bedri Hamza, ushtruesen e detyrës së kryetares Vlora Çitaku, nënkryetarin Uran Ismaili dhe shefin e Grupit Parlamentar, Arian Tahiri, transmeton lajmi.net.
Hamza, i cili dha dorëheqje nga pozita e kryetarit të PDK-së më 21 tetor, nuk ka reaguar publikisht për kthimin e ligjit në Kuvend. Po ashtu, deri në momentin e publikimit të këtij lajmi, nuk është evidentuar ndonjë reagim i Çitakut, Ismailit apo Tahirit lidhur me këtë zhvillim.
Heshtje publike është evidentuar edhe nga platforma “Liria ka Emër”, e cila nuk ka publikuar ndonjë reagim të evidentuar për vendimin e presidentes.
Ndërkohë, deputeti i PDK-së, Përparim Gruda, njëri nga hartuesit e ndryshimeve ligjore, ka reaguar duke mbrojtur punën e bërë në hartimin e ligjit.
Gruda ka thënë se ligji nuk përmban gabime dhe se është hartuar në bashkëpunim me ekipin e tij, pas konsultimeve që i ka konsideruar të nevojshme.
“Ligji për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara nuk ka asnjë gabim. Asnjë”, ka shkruar Gruda, duke shtuar se është krenar për punën e bërë dhe se qëndron prapa çdo dispozite të tij.
Ai ka bërë të ditur se do të preferonte që diskutimi të ishte për zbatimin e ligjit, e jo për rihapjen e debatit. Megjithatë, nëse Kuvendi e rishqyrton atë, sipas Grudës, procesi duhet të zhvillohet me përgjegjësi, argumente juridike dhe vendosmëri për ruajtjen e thelbit të ligjit.
Deputeti i PDK-së ka theksuar gjithashtu se nuk tërhiqet nga bindjet e tij dhe as nga qëllimi për të cilin është hartuar ligji. Sipas tij, hapat e mëtejshëm duhet të kontribuojnë në një drejtësi të pavarur që mbron luftën çlirimtare të Kosovës.
Për kthimin e ligjit në Kuvend ka reaguar edhe Çlirim Haziri nga iniciativa “JO NË EMRIN TIM”. Ai ka rikujtuar protestat 21-ditore dhe ka theksuar se për ta rëndësi ka përmbajtja e ligjit, e jo se kush e propozon apo e voton atë.
“Për ne nuk ka rëndësi kush e propozon apo kush e voton. Ka rëndësi çfarë përmban ligji dhe çfarë mund të bëjë ai”, ka deklaruar Haziri.
Ai ka paralajmëruar se do ta përcjellin procesin dhe do të kundërshtojnë çdo përpjekje për ta keqpërdorur çështjen e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Kërkesa për kthimin e ligjit është bërë nga vetë Grupi Parlamentar i PDK-së, i cili ka argumentuar se rishqyrtimi mundëson plotësimin e dispozitave të caktuara dhe forcimin e sigurisë juridike, me synimin për të garantuar të drejtat kushtetuese të ish-pjesëtarëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
PDK-ja ka theksuar se nuk bëhet fjalë për të hequr dorë nga nisma ligjore, por për një verifikim të mëtejshëm profesional dhe për adresimin e elementeve që mund të pengojnë zbatimin e ligjit.
Përderisa Gruda ka dalë publikisht në mbrojtje të ligjit, mbetet të shihet nëse edhe drejtuesit e tjerë të PDK-së, përfshirë shefin e Grupit Parlamentar, Arian Tahiri, do të prononcohen për kthimin e tij në Kuvend./lajmi.net/