City ishin gjiganta ndaj Dortmundit, Foden i pazëvendësueshëm
Manchester City ka shënuar fitoren e tretë sezonale në Champions League. Para tifozëve vendas, skuadra angleze shënoi fitore bindëse ndaj Borusia Dortmundit, me rezultat 4-1. Phil Foden hapi serinë e golave në minutën e 22-të. Shtatë minuta më vonë, Erling Haaland dyfishoi rezultatin. Foden realizoi përsëri në minutën e 57-të, pë rezultatin 3-0. Në minutën…
Sport
Manchester City ka shënuar fitoren e tretë sezonale në Champions League.
Para tifozëve vendas, skuadra angleze shënoi fitore bindëse ndaj Borusia Dortmundit, me rezultat 4-1.
Phil Foden hapi serinë e golave në minutën e 22-të.
Shtatë minuta më vonë, Erling Haaland dyfishoi rezultatin.
Foden realizoi përsëri në minutën e 57-të, pë rezultatin 3-0.
Në minutën e 72-të, Anton Waldemar shënoi golin e nderit për Dortmundin.
Për rezultatin final, u përkujdes Rayan Cherki, me golin e shënuar në minutën e 90+1.
Me këtë fitore, Manchester City shkon në kuotën e 10 pikëve dhe renditet në vendin e katërt, derisa Dortmund ka grumbulluar 7 pikë.