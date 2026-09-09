Çitaku: Po afrohet 16 shtatori, Kosova është pa Kuvend- me votat e kujt u zgjodhën Konjufca e Dërguti nënkryetarë?
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, u është kundërpërgjigjur një deputeti nga Lëvizja Vetëvendosje për çështjen e votave për nënkryetare të Kuvendit. Çitaku sot është propozuar nga PDK-ja për nënkryetare të Kuvendit, por nga VV-ja kanë deklaruar se nuk do ta votojnë as atë, e as kandidatin e LDK-së, Kujtim Shala. Lidhur me…
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Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, u është kundërpërgjigjur një deputeti nga Lëvizja Vetëvendosje për çështjen e votave për nënkryetare të Kuvendit.
Çitaku sot është propozuar nga PDK-ja për nënkryetare të Kuvendit, por nga VV-ja kanë deklaruar se nuk do ta votojnë as atë, e as kandidatin e LDK-së, Kujtim Shala.
Lidhur me këtë, Çitaku ka thënë se, përtej një keqinterpretimi sipërfaqësor dhe, siç e ka quajtur ajo, djallëzor të Kushtetutës, kjo çështje tashmë po tingëllon edhe qesharake.
“Kjo nuk është betejë për një karrige në Kryesinë e Kuvendit. Karriget janë krejt të parëndësishme. Kjo është betejë për një parim shumë më të madh: a është Kosova Republikë me institucione, Kushtetutë, shumicë dhe opozitë, apo është shtet ku një parti pretendon të vendosë edhe se kush guxon ta kundërshtojë?”, shkruan ajo.
Çitaku shkruan se ” Kryetari/ja e Kuvendit i takon shumicës parlamentare.
Tre nënkryetarët u takojnë tri grupeve më të mëdha parlamentare. Ata janë të propozuarit e grupeve të tyre parlamentare.
Prandaj, për ju kam një pyetje fare të thjeshtë: me votat e kujt janë zgjedhur Aida Dërguti dhe Glauk Konjufca nënkryetarë të Kuvendit?!
Apo Kushtetuta paska vlejtur atëherë, e sot duhet lexuar ndryshe, varësisht se kujt i konvenon?”, vijon ajo.
Deputetja thekson faktin se 16 shtatori po afron dhe “në një moment të tillë, Kosova është pa Kuvend”.