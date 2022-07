Çitaku: Kryeministër, në SHBA e përfaqëson Kosovën, e jo VV-në, Qeveria juaj nuk e ka asnjë meritë për marrëveshjen Vlora Çitaku, nënkryetare e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), ka thënë se “Qeveria Kurti nuk e ka as një meritë për marrëveshjen me Korporatën e Sfidave të Mijëvjeçarit (MCC). Madje, sipas saj Qeveria aktuale veç çka e ka devijuar procesin. “Në ceremoninë për nënshkrimin e marrëveshjes me MCC, marrëveshje për të cilën kjo qeveri nuk…