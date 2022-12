Çitaku ia kujton Kurtit: S’kemi as kryeprokuror, as drejtor të Policisë as ministër të Shëndetësisë Nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku, i ka reaguar kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, i cili tha se duhet dorëheqje zingjirore për rastin e vrasjes së 35-vjeçares. Me anë të një postimi në Facebook, ajo ia ka rikujtuar Kurtit se Kosova aktualisht s’ka as ministër të Shëndetësisë, as kryeprokuror e as drejtor të Policisë, shkruan lajmi.net.…