Chiellini do të rinovojë kontratën me Juventusin

Sipas gazetarit Fabrizio Romano, Chiellini do të nënshkruajë kontratën e tij të re me Juventusin javën e ardhshme, transmeton lajmi.net.

Mbrojtësi do të nënshkruajë kontratë një-vjeçare, që do ta mbajë atë në ‘Allianz Stadium’ deri në qershor të vitit 2022.

36-vjeçari, është aktualisht duke marrë pjesë me Kombëtaren e Italisë në “Euro 2020” ku nesër do të përballen në finale kundër Anglisë.

Italiani, sezonin e kaluar zhvilloi 25 ndeshjen me fanellën e ‘Zonjës së Vjetër’ në të gjitha garat duke bërë dy asistime. /Lajmi.net/

Giorgio Chiellini will sign his new contract with Juventus until June 2022 next week. Confirmed and done. ⚪️⚫️🇮🇹 #Juventus https://t.co/Iv202N99fp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2021