Chelsea merr lajmin e ditës, kapiteni është gati

Skuadra e Chelseat sot është paraqitur në stërvitjen e fundit para ndeshjes ndaj Paris Saint-Germain. Në seancën stërvitore të Blutë të Londrës, ndryshe nga dita e djeshme mori pjesë edhe kapiteni, Reece James. James mbajti stërvitjen e plotë dhe është i gatshëm për ndeshjen e së mërkurës ndaj PSG-së. Kujtojmë që nesër skuadra e Chelseat…

10/03/2026 14:06

Skuadra e Chelseat sot është paraqitur në stërvitjen e fundit para ndeshjes ndaj Paris Saint-Germain.

Në seancën stërvitore të Blutë të Londrës, ndryshe nga dita e djeshme mori pjesë edhe kapiteni, Reece James.

James mbajti stërvitjen e plotë dhe është i gatshëm për ndeshjen e së mërkurës ndaj PSG-së.

Kujtojmë që nesër skuadra e Chelseat luan në Paris ndaj skuadrës franceze, ndeshjen e vlefshme për Ligën e Kampionëve.

