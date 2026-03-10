Chelsea merr lajmin e ditës, kapiteni është gati
Sport
Skuadra e Chelseat sot është paraqitur në stërvitjen e fundit para ndeshjes ndaj Paris Saint-Germain.
Në seancën stërvitore të Blutë të Londrës, ndryshe nga dita e djeshme mori pjesë edhe kapiteni, Reece James.
James mbajti stërvitjen e plotë dhe është i gatshëm për ndeshjen e së mërkurës ndaj PSG-së.
Kujtojmë që nesër skuadra e Chelseat luan në Paris ndaj skuadrës franceze, ndeshjen e vlefshme për Ligën e Kampionëve.