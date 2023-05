Chelsea bën gati 110 milionë euro për Osimhen, problem veç Liga e Kampionëve

Sipas mediave të huaja, Blutë e Londrës kanë përgatitur një ofertë plotë 110 milionë euro për sulmuesin e Napolit, Victor Osimhen, shkruan Lajmi.net

Por, problemi i vetëm në këtë marrëveshje mund të jetë mos-pjesëmarrja e Chelseat sezonin e ri në Ligën e Kampionëve.

24-vjeçari disa herë e ka potencuar se është fans i madh i Didier Drogbas, i cili pritet të jetë njeriu vendimtar për transferimin e sulmuesit afrikan në “Stamford Bridge”.

Osimhen me Napolin arriti ta fitonte titullin e Serie A gjatë këtij sezoni. Ai në 30 paraqitje shënoi 23 gola dhe bëri pesë asiste.

Sigurisht që për të janë të interesuar shumë klube të mëdha europiane. Madje presidenti De Laurentiss e ka konfirmuar shumë herë që vetëm një ofertë marramendëse mund ta largoj atë nga “Diego Armando Maradona”./Lajmi.net/

