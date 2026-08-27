​Çfarë po ndodh me transferet në Britani? Deklarohet Përparim Rama

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, u është përgjigjur pretendimeve për transferimin e një shume të konsiderueshme parash nga Kosova në Britani të Madhe, duke thënë se bëhet fjalë për transfere të ligjshme ndërmjet llogarive të tij bankare. Deklarata e Ramës vjen një ditë pasi asamblistët e Lëvizjes Vetëvendosje në Prishtinë, dorëzuan në hetuesi materiale që,…

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27/08/2026 12:50

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, u është përgjigjur pretendimeve për transferimin e një shume të konsiderueshme parash nga Kosova në Britani të Madhe, duke thënë se bëhet fjalë për transfere të ligjshme ndërmjet llogarive të tij bankare.

Deklarata e Ramës vjen një ditë pasi asamblistët e Lëvizjes Vetëvendosje në Prishtinë, dorëzuan në hetuesi materiale që, sipas tyre, janë pranuar nga një sinjalizues anonim.

Në këto materiale pretendohet se ka pasur transferim të një shume të konsiderueshme parash nga një llogari në Kosovë, drejt një llogarie bankare në Mbretërinë e Bashkuar.

Sipas asamblistëve të LVV-së në kryeqytet, për këtë çështje kanë nisur hetime edhe autoritetet britanike dhe ato të Kosovës.

I pyetur për këtë rast, Rama tha se posedon llogari bankare në të dyja vendet dhe se transferet janë bërë nga një llogari e tij në tjetrën.

“Unë kam banka edhe këtu edhe atje, d.m.th. transferet bankare janë totalisht legjitime dhe nuk ka asnjë problem. Janë prej kontos time në konton time”, ka thënë Rama.

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