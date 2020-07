Çfarë mund të zbulojë stili juaj i puthjes në lidhje me marrëdhënien tuaj

Ekzistojnë shumë lloje të puthjeve me konotacione të ndryshme. Një puthje e butë thotë: ‘Ju jeni të qetë’, ndërsa puthja Spiderman sugjeron spontanitet, transmeton lajmi.net.

Pra, kjo do të thotë mënyra se si puthni partnerin tuaj në të vërtetë mund të deshifrojë lidhjen tuaj të dashurisë.

Puthja e butë

Kjo është një puthje delikate, në të cilën 2 partnerët prekin butësisht buzët. Është një gjest që tregon se sa i afërt jeni me të dashurin tuaj dhe sa i qetë ndiheni në këtë marrëdhënie. Nëse jeni një puthëse e butë, sigurisht që shijoni disa ngacmime dhe duke provokuar partnerin tuaj për të dëshiruar më shumë intimitet fizik.

Puthja e faqes

Dhënia e puthjeve të buta do të thotë që marrëdhënia juaj është në një vend të mirë. Ajo tregon dashuri dhe kënaqësi të thjeshtë për shoqërinë e njëri-tjetrit. Mund të jetë gjithashtu një shenjë që marrëdhënia juaj romantike ka ende një miqësi të ngurtë në rrënjët e saj.

Puthja e Spiderman-it

Edhe pse kjo lloj zbukurimi është goxha jopraktike, bërja e saj është një shenjë e spontanitetit në marrëdhënien tuaj dhe kjo do të thotë që ju pëlqen të improvizoni dhe të gjeni mënyra të reja për të nxitur jetën tuaj të dashurisë.

Puthja e engjëllit

Nëse e gjeni veten duke puthur butësisht qepallën e mbyllur të partnerit tuaj, mund të thoni se po jepni “puthje engjëjsh”. Ky është një veprim intim që simbolizon një dashuri të madhe dhe i jep një të dashurit tuaj një ndjenjë paqeje dhe sigurie.

Nëse preferoni këtë lloj puthjeje të ëmbël, kjo do të thotë që ju e doni thellësisht gjysmën tuaj më të mirë dhe kënaqeni duke e bërë atë person të ndjehet i dashuruar.

Puthja me gojë të mbyllur

Kjo është e ngjashme me qafën, por zgjat më shumë. Nëse ky është stili juaj i puthjes, mund të tregojë se marrëdhënia juaj ka disa vështirësi.

Puthja me gojë të mbyllur është një shenjë që mund të mos ndjeheni shumë mirë me partnerin / en dhe për shkak të kësaj po vendosni një pengesë emocionale. Nëse nuk jeni të sigurt për ndjenjat tuaja, duhet të flisni me partnerin dhe të përpiqeni t’i zgjidhni gjërat.

Puthja franceze

Mjeshtri i të gjitha puthjeve, puthja franceze! Shpreh sensualitetin, dëshirën dhe romancën. Nëse frëngjishtja është stili juaj, atëherë me siguri jeni një dashnor pasionant dhe aventuresk.

Mund të zbulojë faktin që ka shumë tërheqje fizike në marrëdhëniet tuaja dhe gjithashtu një eksplorim intensiv, i cili mund të çojë në një lidhje më të thellë midis jush dhe partnerit tuaj.