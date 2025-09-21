Çfarë do të thotë njohja e shtetit palestinez?
Mbretëria e Bashkuar, Australia dhe Kanadaja kanë njohur shtetin palestinez, ndërsa Franca dhe vende të tjera pritet ta bëjnë këtë në ditët në vijim. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi më parë se vendimet do të shpërblenin “terrorizmin monstruoz të Hamasit”. SHBA-të gjithashtu kanë shprehur kundërshtim të fortë ndaj këtij veprimi, shkruan BBC. Çfarë do të thotë…
Bota
Mbretëria e Bashkuar, Australia dhe Kanadaja kanë njohur shtetin palestinez, ndërsa Franca dhe vende të tjera pritet ta bëjnë këtë në ditët në vijim.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi më parë se vendimet do të shpërblenin “terrorizmin monstruoz të Hamasit”. SHBA-të gjithashtu kanë shprehur kundërshtim të fortë ndaj këtij veprimi, shkruan BBC.
Çfarë do të thotë njohja e një shteti palestinez?
Palestina ka një shkallë të lartë njohjeje ndërkombëtare, misione diplomatike jashtë vendit dhe ekipe që garojnë në gara sportive, përfshirë Lojërat Olimpike.
Por për shkak të mosmarrëveshjes së gjatë të palestinezëve me Izraelin, ajo nuk ka kufij të dakordësuar ndërkombëtarisht, as kryeqytet dhe as ushtri. Për shkak të pushtimit ushtarak të Izraelit në Bregun Perëndimor, autoriteti palestinez, i krijuar pas marrëveshjeve të paqes në vitet 1990, nuk ka kontroll të plotë mbi tokën ose popullin e saj. Gaza, ku Izraeli është gjithashtu fuqia pushtuese, është në mes të një lufte shkatërruese.
Duke pasur parasysh statusin e saj, njohja është në mënyrë të pashmangshme disi simbolike. Do të përfaqësojë një deklaratë të fortë morale dhe politike, por do të ndryshojë pak në terren.
Por simbolika është e fortë. Siç theksoi ish-sekretari i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar David Lammy gjatë një fjalimi në OKB në korrik: “Britania mban një barrë të veçantë përgjegjësie për të mbështetur zgjidhjen me dy shtete.”
Kush e njeh Palestinën si shtet?
Palestina njihet aktualisht nga rreth 75% e 193 shteteve anëtare të OKB-së.
Në OKB, ajo ka statusin e një “shteti vëzhgues të përhershëm”, duke lejuar pjesëmarrjen, por pa të drejtë vote, shkruan BBC.
Me njohjen nga Britania dhe Franca, Palestina së shpejti do të gëzojë mbështetjen e katër prej pesë anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Kina dhe Rusia e njohën Palestinën në vitin 1988.
Kjo do ta lërë SHBA-në, aleatin më të fortë të Izraelit deri tani.
Uashingtoni e ka njohur Autoritetin Palestinez, të kryesuar aktualisht nga Mahmoud Abbas, që nga formimi i tij në mesin e viteve 1990.
Që atëherë, disa presidentë kanë shprehur mbështetjen e tyre për krijimin përfundimtar të një shteti palestinez. Por Donald Trump nuk është njëri prej tyre. Nën dy administratat e tij, politika amerikane është anuar shumë në favor të Izraelit.