Çështja e Presidentit, Sadiku për VV-në: Këta janë manipulantë fantastikë
Nesër me fillim nga ora 11:00 kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje njëherësh kryeministër i Kosovës Albin Kurti, do të takohet me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhikun, për të diskutuar lidhur me çështjen e zgjedhjes së Presidentit. Për këtë temë në emisonin Info Magazine në Klan Kosova ka folur deputeti i LDK-së Ermal Sadiku.…
Ai u shpreh se nuk ka ndonjë pritje për këtë takim, dhe sipas tij, në VV janë manipulantë fantastikë
“Këta janë manipulantë fantastikë, krejt tjetër çka flasin dhe në fund krejt tjetër çka veprojnë. Këta flasin për një emër të përgjithshëm, a partiak dhe në fund e qesin në vota Glauk Konjufcën. Nuk mundem t’i marrë seriozisht politikanët që tjetër çka flasin dhe tjetër çka veprojnë dhe kështu kanë qenë gjithë jetën e tyre”, u shpreh deputeti i LDK-së në Klan Kosova.
“Përbesë nuk po mundem t’i komentojë, po ndihem keq kur po i dëgjoj se çka po thonë e pastaj se çka po bëjnë”, theksoi Sadiku.
Për zgjedhjen e shefit/es së shtetit ka kohë deri më 28 prill.
Ky është afati kushtetues, kur Kosova duhet ta ketë të zgjedhur Presidentin, për të shmangur zgjedhjet e reja të parakohshme.