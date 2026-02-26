Celje shënon golin e tretë në fund të pjesës së parë, Drita me shumë pak gjasa për kualifikim

Skuadra e Celjes ka arritur të shënoj golin e tretë kundër Dritës. Në minutën e 43-të, Seslar arriti të shënoi golin e dytë personal për sonte dhe të tretin për sllovenët, transmeton lajmi.net. Seslar shënoi nga penalltia, që u shkaktua nga Bejtullai. Rezultati momental i ndeshjes është 3:1 në të mirë të sllovenëve. Kurse, rezultati…

Sport

26/02/2026 19:31

Skuadra e Celjes ka arritur të shënoj golin e tretë kundër Dritës.

Në minutën e 43-të, Seslar arriti të shënoi golin e dytë personal për sonte dhe të tretin për sllovenët, transmeton lajmi.net.

Seslar shënoi nga penalltia, që u shkaktua nga Bejtullai.

Rezultati momental i ndeshjes është 3:1 në të mirë të sllovenëve. Kurse, rezultati i përgjithshëm është 6:3.

Drita duhet të shënoi fitore me një gol më së paku një gol epërsi për ta dërguar ndeshjen në vazhdime./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 26, 2026

Drita eliminohet nga Konferencë Liga, mposhtet edhe në Slloveni

February 26, 2026

GOOOOOOL – Drita shënon golin e dytë, Dabiqaj mban gjallë shpresën...

February 26, 2026

GOOOOOOOOOOOOOOL – Drita ngushton epërsinë, Blerim Krasniqi shënon dhe rikthen shpresën...

February 26, 2026

Real Madridi kërkon përjashtimin e tifozit që bëri përshëndetje naziste në...

Lajme të fundit

Drita eliminohet nga Konferencë Liga, mposhtet edhe në Slloveni

Balluku dhe Spiropali largohen nga Qeveria – Edi...

Rritet kostoja e ndërtimit në Kosovë: Energjia dhe...

GOOOOOOL – Drita shënon golin e dytë, Dabiqaj...