Celje shënon golin e tretë në fund të pjesës së parë, Drita me shumë pak gjasa për kualifikim
Skuadra e Celjes ka arritur të shënoj golin e tretë kundër Dritës. Në minutën e 43-të, Seslar arriti të shënoi golin e dytë personal për sonte dhe të tretin për sllovenët, transmeton lajmi.net. Seslar shënoi nga penalltia, që u shkaktua nga Bejtullai. Rezultati momental i ndeshjes është 3:1 në të mirë të sllovenëve. Kurse, rezultati…
Sport
Skuadra e Celjes ka arritur të shënoj golin e tretë kundër Dritës.
Në minutën e 43-të, Seslar arriti të shënoi golin e dytë personal për sonte dhe të tretin për sllovenët, transmeton lajmi.net.
Seslar shënoi nga penalltia, që u shkaktua nga Bejtullai.
Rezultati momental i ndeshjes është 3:1 në të mirë të sllovenëve. Kurse, rezultati i përgjithshëm është 6:3.
Drita duhet të shënoi fitore me një gol më së paku një gol epërsi për ta dërguar ndeshjen në vazhdime./lajmi.net/