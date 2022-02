Çelësi” për mësimin e matematikës pa stres

Fjolla, Leonita, Mimoza dhe Agnesa janë nxënëse të klasës së 11-të në gjimnazin “Ulpiana” në Lipjan. Përveç se ndajnë të njëjtin vendbanim dhe klasë, ato kanë të përbashkët edhe pasionin për matematikën.

Mimoza thotë se mësimi i kësaj lënde nuk ka qenë gjithmonë i lehtë.

“E kam parë si një lëndë të mirë, por zakonisht më është bërë edhe monotone. Matematika është një prej lëndëve më të rënda dhe nxënësit e shohin si më stresuese”, tregon ajo.

Pikërisht kjo e ka shtyrë Mimozën dhe shoqet e saj që të bëjnë diçka.

Pasi më 2021 morën pjesë në një punëtori për inovacione nga të rinjtë, të quajtur UPShift, punëtori që u mundësua nga Fondacioni IPKO dhe Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF), ato zhvilluan idenë për projektin “Pa stres, me çelës”, për platformë online. Më pas ato fituan edhe mbështetje financiare për këtë projekt, i cili pritet të kompletohet brenda muajit shkurt.

“Kemi pasur qëllim që edhe nxënësit e tjerë ta kuptojnë dhe ta duan sa më shumë këtë lëndë”, thotë Fjolla për Radio Evropën e Lirë.

Projekti synon që të krijojë një numër lojërash e kuizesh që lidhen me lëndën e matematikës si aktivitete jashtëkurrikulare, për të mundësuar forcimin e njohurive të marra në orët mësimore.

Këto aktivitetet më pas pritet të integrohen në platformën ekzistuese për mësim online “shkollat.org”, që menaxhohet nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Në fillim do të përfshijë vetëm materiale për klasat e 10-ta të shkollave të mesme të Kosovës.

Nxënësit që do të kyçen në këto aktivitete do të grumbullojnë “çelësa” apo pikë për përgjigjet e sakta në kuize. Ndër të tjera, ata mund të rrotullojnë “një rrotë fati” që i sfidon me detyra rastësore nga matematika.