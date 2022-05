Camila Cabello do të performojë në ceremoninë e hapjes finale të Ligës së Kampionëve

Liverpool-Real Madrid do të takohen bashkë me 28 maj.

Dy ekipet do të luajnë për finalen e Ligës së Kampionëve, transmeton lajmi.net.

E hapjen e cermonisë së Ligës së Kampionëve do ta bëj Camila Cabello.

Këngëtarja dhe kompozitorja amerikane me origjinë kubaneze, e cila u bë e njohur si anëtare e grupit të vajzave Fifth Harmony, Karla Camila Cabello Estrabao, do të performojë në ceremoninë e hapjes së finales me 28 maj./Lajmi.net/