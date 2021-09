Camavinga arrin në Madrid, nesër prezantohet si lojtar i Realit

Francezi nesër do prezantohet zyrtarisht si futbollist i Real Madridit, transmeton lajmi.net.

Pas paraqitjeve me Francën U21, Camavinga ka udhëtuar për në Madrid, ku nesër do prezantohet dhe do flas në konferencë për shtyp.

Mesfushori pastaj do nënshkruajë kontratën, që do jetë e vlefshme deri në vitin 2027.

📸 EXCL: Eduardo Camavinga arriving in Madrid tonight – together with his agent – in order to be presented as new Real Madrid player in the next hours. Contract until June 2027 and move completed on DeadlineDay. #RealMadrid #Camavinga

…here we go! @Camavinga ⤵️🛩🇪🇸 pic.twitter.com/RYWWS0cOpm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2021