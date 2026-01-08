Cakolli: Gjasat për zgjedhje janë reale, mund të mbahen në javën e dytë të prillit
Lajme
Eugen Cakolli nga KDI, në emisionin “Click” në RTV21, nuk e përjashtoi mundësinë e zgjedhjeve në prill të 2026.
Siç vlerësoi ai, mosgatishmëria e liderit të LVV-së, Albin Kurti, që të ketë një koalicion me ndonjë parti për postin e presidentit, bën që gjasat për zgjedhje janë reale.
“Megjithëse unë besoj që mund të gjendet ndonjë zgjidhje deri në atë kohë, por nëse do të kemi zgjedhje, ato do të mbahen në javën e dytë të muajit prill, respektivisht diku nga data 1 deri më 20 prill”, tha ai.
Sipas tij, presidenti duhet të votohet më së largu deri më mars, ose vendi do të shkojë automatikisht drejt zgjedhjeve të parakohshme.
Tutje, ai tha se presioni më i madh për votat për presidenten Vjosa Osmani do të bjerë mbi LDK-në.
“Meqenëse LVV pritet t’i ketë 57 deputetë, numër të cilit nëse i shtohen edhe 11 deputetët nga komunitetet jo-shumicë dhe një nga komuniteti jo-serb, atëherë e çon numrin në 68 deputetë, por që zakonisht partitë janë kujdesur që mos ta lënë për një deputet dhe, natyrisht, barra më e madhe e presionit do të bjerë mbi LDK-në… për faktin se po tentohet që të gjendet një fajtor kujdestar në rast të dështimit të zgjedhjes së presidentit”, tha ai.
Cakolli shtoi se Kurtit nuk i bëhet vonë nëse dështon zgjedhja e presidentit, pasi që ka tri mandate.