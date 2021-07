Jo rastësisht Butrinti paska publikuar mbrëmë bashkëpunimin me Ledrin e Kidën.

Këngëtari i shumëpëlqyer nga publiku feston ditëlindjen e tij të 25-të, meqë mbrëmë me tu shënuar 00:00 nuk mungoi as festa me miqtë e tij, shkruan lajmi.net.

E veçanta e kësaj nate përveç këngës së re ishte edhe dhurata e madhe që iu bë atij.

Butrinti u surprizua me një Merceds Brabus, ku momentet e festës mund ti ndiqni edhe në storiet më poshtë.

“Dujem” është projekti i lansuar para një jave nga këngëtari./Lajmi.net/