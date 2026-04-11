Buta pas arrestimit është dërguar në Emërgjencën e Ferizajt, mori lëndime në dorë pas përleshjes

ShowBiz

11/04/2026 23:15

Policia ka bërë të ditur se reperi Buta pas arrestimit është dërguar në Emergjencën e Ferizajt pas lëndimeve që ka marrë në një përleshje.

Policia ka bërë të ditur se Buta është lënduar në dorë.

“Të nderuar, Ju njoftojmë se rreth orës 22:05, kemi pranuar informacion për lokacionin e të dyshuarit B.J., i cili ka njoftuar se do të dorëzohet. Menjëherë është angazhuar njësiti policor, i cili në rrugën “Halim Spahija” në Ferizaj ka arrestuar të dyshuarin. Për shkak të lëndimeve në dorë dhe është dërguar në Emergjencën e Ferizajt për tretman mjekësor”, thuhet në njoftim.

