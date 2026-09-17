Buja kritikon disa prej protestuesve: Kanë folur kundër UÇK-së, tash po dalin në shesh
Ish-komandanti i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Shukri Buja, ka folur për protestën që ka nisur sot në shesh, pas vendimit për dënimin e ish-krerëve të UÇK-së nga Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë. Buja, i ftuar në emisionin “Këndi i Debatit” në Tëvë1, ka thënë se nuk po merr pjesë në këto tubime, duke…
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Ish-komandanti i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Shukri Buja, ka folur për protestën që ka nisur sot në shesh, pas vendimit për dënimin e ish-krerëve të UÇK-së nga Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.
Buja, i ftuar në emisionin “Këndi i Debatit” në Tëvë1, ka thënë se nuk po merr pjesë në këto tubime, duke shpjeguar arsyet e tij dhe duke kritikuar disa prej personave që, sipas tij, sot janë duke protestuar, ndonëse më herët kanë mbështetur themelimin e Dhomave të Specializuara.
Ai ka thënë se duhet bërë dallimi mes pozitave që kanë mbajtur përfaqësuesit institucionalë të Kosovës në kohën kur është diskutuar dhe votuar themelimi i kësaj gjykate.
“Duhet ta dalloni kryetarin e parlamentit të asaj kohe, sepse kanë qenë përfaqësues edhe i presidentit të shtetit. Kur i bëhet presion, çfarë ju ka bërë, është normalisht se i din rreziqet e shkatërrimit të shtetit. Normalisht që duhet me dalë me opsione, me thënë duhet me votu, por deputeti i cili e ka fitu votën e qytetarëve ka mujt mos me votu. Edhe presidenti e ka pas arsyen e plotë”, është shprehur Buja.
Ai ka thënë se deputetët e atëhershëm kanë pasur mundësi që të mos e mbështesnin themelimin e Dhomave të Specializuara, duke përmendur edhe emrat e disa deputetëve që, sipas tij, nuk e kanë votuar.
“Po ku flas, po ku boj presion, po nuk e votin me thënë. Çfarë i ndodhi Nait Hasanit, çfarë i ndodhi Ganimete Musliut apo Fadil Demakut? Pse nuk e votun? Kanë mujt mos me votu edhe mos me kalu fare. Po, pavarisht kësaj që ka kalu, kemi mujt me vepru”, ka deklaruar ai.
Buja ka thënë se nuk dëshiron që të fajësojë drejtpërdrejt ata që kanë marrë vendime në atë kohë, por ka theksuar se ai personalisht nuk merr pjesë në protestat e tilla, pasi në to, sipas tij, marrin pjesë edhe njerëz që më herët kanë pasur qëndrime kundër UÇK-së.
“Tash kërkush nuk po don me i fajsu ata për çka ka ndodh. Unë shpeshherë nuk marr pjesë në këto tubime, se kur i shoh njerëzit që kanë fol shumë kundër dhe kanë vepru kundër, kanë çu dorën për me formu Gjykatën, kanë fol zi e ma zi, pa i llogarit pasojat juridike, unë e kam pësu”, ka thënë Buja.
Ai ka treguar se këtë qëndrim ua ka bërë të ditur edhe disa deputetëve që kanë kandiduar sërish, duke thënë se nuk ua ka dhënë votën.
“Ua kam thënë shokëve të mi deputetë, kur kanë konkurru prapë, edhe e them publikisht: votën time ju që e keni votu Dhomat e Specializuara, unë dhe familja ime nuk ua japim”, ka deklaruar ai.
Buja ka folur edhe për përvojën e tij personale me Dhomat e Specializuara, duke thënë se për pesë vite është hetuar dhe ndjekur nga kjo gjykatë.
“Pse? Sepse pesë vjet jam hetu edhe jam ndjekë nga Dhomat e Specializuara. Pesë vjet kërkush nuk është kujdes, as për një cent. Ky shteti jonë i nderuar, as edhe një cent nuk ia ka dhënë Shukri Bujës”, ka thënë ai.
Sipas Bujës, për shkak të mungesës së mbështetjes financiare, ai është përballur me vështirësi edhe për të mbuluar shpenzimet e mbrojtjes ligjore.
“Detyrohet avokati pas shumë çështjesh, kur i thamë nuk kam më, njëzet e pesë mijë euro shpenzime…”, ka treguar Buja.
Ai ka përmendur edhe ish-kryeprokurorin e Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë, Sir Geoffrey Nice, duke thënë se ky i fundit kishte pranuar ta mbronte pa mjete financiare.
“I nderuari Sir Geoffrey Nice thotë: ‘Unë të mbroj pa asnjë mjet financiar’. Një britanik edhe një ish-kryeprokuror. Edhe deri këtu mbërrin hipokrizia e popullit tonë”, ka deklaruar Buja.