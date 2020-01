Britney Spears provokoi me fotografitë në rroba banje.

Britney Spears ka ndarë me ndjrkësit disa imazhe të reja në rrjete sociale, me të cilat thotë se pret me padurim pranverën, shkruan lajmi.net.

Në ato foto, ajo uli bikinit në pjesën e poshtme, duke treguar tatuazhet që i ka realizuar në zonën intime.

Por, këngëtarja rrezikoi të tregonte më shumë se që duhet.

“Mezi pres pranverën”, ishte mbishkrimi që Britney ua la fotografive provokuese. /Lajmi.net/