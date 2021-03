Britney Spears tregon se a e ka në plan të flasë në publik lidhur me rimarrjen e kontrollit të financave nga babai i saj

Midis reporterëve të argëtimit, dokumentarëve dhe fansave, nuk ka mungesë të njerëzve të cilët janë të gatshëm të dëgjojnë historinë e Britney Spears – mes betejave të ashpra ligjore me familjen.

Interesi për ta parë atë të ulet për të dhënë anën e saj të historisë është dukur se ka marrë një interes të madh pas intervistës së fundit me Princ Harry dhe Meghan Markle me Oprah Winfrey, transmeton lajmi.net.

Rezulton se Spears do të donte të fliste në mes të gjithë spekulimeve për jetën e saj, por ajo nuk ka në plan të ndjekë hapat e Princ Harry dhe Meghan Markle duke bërë një intervistë televizive ku asnjë temë nuk është jashtë kufijve.

Këngëtarja ka qenë e pasuksesshme deri më tani në përpjekjen e saj të rinovuar për të zëvendësuar përgjithmonë babanë e saj, Jamie Spears, si sipërmarrës i çështjeve personale dhe 60 milion dollarë pasuri që nga viti 2008.

Disa nga procedurat ligjore janë ndër temat e nxehta në dokumentarin e New York Times, Framing Britney, i cili u shfaq në fillim të muajit shkurt.

Interesi në rritje për financat e saj dhe jetën personale si një njeri i famshëm, që shumë mendojnë se do të strehohen, ndezi lëvizjen e drejtuar nga fansat – #FreeBritney.

“Raporti në lidhje me Britney duke konsideruar një tregim të gjithëve është shumë i ekzagjeruar dhe në thelb u jep shpresë të rreme fansave që postuan në Twitter thirrjet për të pas intervistës me Harry dhe Meghan,” tha një person i brendshëm për Us Weekly.

“Britney do të dëshironte të tregonte historinë e saj dhe gjithmonë ka dashur të shkruajë një kujtim, por sipërmarrësi e bën atë të vështirë dhe gjithsesi nuk është diçka në planin e saj të menjëhershëm”.

Një burim tjetër konfirmoi interesin e Spears për ta dëgjuar zërin e saj në një format tjetër përveç një interviste në TV.

“Britney nuk e ka përmendur të bëjë një intervistë. Ajo dëshiron të flasë dhe mund ta bëjë këtë në mediat sociale me ndihmën e [të dashurit Sam Asghari] në platformat e tij nëse do të ishte kjo situatë emergjente për të”, shpjegoi personi i dytë i brendshëm.

Rikujtojmë se babai i saj Jamie Spears ka qenë në krye të sipërmarrësit të saj që kur vajza e tij pësoi një krizë në 2008 e cila çoi në atë që të angazhohej në repartin psikiatrik të Qendrës Mjekësore dhe të vendoste në mbajtje psikiatrike të pavullnetshme.

Ajo u la e lirë pesë ditë më vonë dhe gjykata i dha babait të saj kontroll të plotë të pasurive të saj, me avokatin Andrew Wallet dhe Jodi Montgomery gjithashtu duke luajtur rol në këtë çështje.

Wallet ka dhënë dorëheqjen nga detyrat e tij në çështjen Spears në muajin mars 2019.

Roli i Montgomery do të përfundojë në gusht 2021, por ylli i popit ka thënë në dokumentet e gjykatës se ajo është ‘fuqimisht kundër që [babai i saj] të kthehet.’

Në shkurt, avokati i Jamie Spears, Vivian Thoreen, u shpreh se Britney kurrë nuk kërkoi largimin e babait të saj nga sipërmarrësi.

Britney u takua për herë të parë me të dashurin e saj në setin e videoklipit Partisë Slumber në muajin tetor 2016 dhe e bëri zyrtare lidhjen në Instagram në muajin janar në vitin 2017./Lajmi.net/