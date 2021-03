Brenda pesë ditësh, gazetarit kosovar i vdesin të dy prindërit nga COVID-19

“Drita e syve, nga sonte u bë dritë e qiellit. Lamtumirë oj e shtrentja NANË”, janë fjalët prekëse që ai ka shkruar në Facebook.

Sadiku vetëm dy ditë më parë kërkoi plazmë të gjakut nga ata që e kanë kaluar Covidin për nënën e tij që ishte infektuar me Covid-19.

“Te nderuar kolege, miq e dashamire, pasi me vdiq babai, po bejme perpjekje maksimale per ta shpetuar nenen, e cila vazhdon te jete ne gjendje te rende. JU LUTEM, te gjithe atyre qe e kane kaluar Covid-19, qe te dhurojne gjakun e grupit 0 Pozitiv, per ta perdorur si plazme. Sic dihet gjaku i dhuruar duhet te kete mbi 50 antitrupa, per te shpresuar se mund te kete efekte pastaj. Sa me shpejt qe ndodhe kjo, aq me shume mund te rritet shpresa per nenen”, kishte shkruar ai në Facebook.