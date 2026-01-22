Brazil i ofron kontratë të re Carlo Ancelottit

Sport

22/01/2026 23:13

Federata Braziliane e Futbollit ka bërë një propozim zyrtar Carlo Ancelottit për të vazhduar si trajner i përfaqësueses deri në vitin 2030, duke përfshirë Botërorin e ardhshëm.

Sipas burimeve të “Globo”, bordi i Seleçãos është shumë i kënaqur me ndikimin e Ancelottit dhe arritja e marrëveshjes së re pritet të ndodhë shumë shpejt, ndërsa dokumentet përkatëse po finalizohen, transmeton lajmi.net.

Ky lëvizje siguron që Brazilja të ketë Ancelottin për dy cikle botërori radhazi, duke synuar të fortë për triumf në 2026 dhe 2030./lajmi.net/

