Bora e ndal Pejën, “03-shat” zhyten edhe më thellë në krizë

GO+Peja ka vazhduar serinë negative në Superligën e Kosovës në basketboll, duke pësuar edhe humbjen e pestë radhazi. Kësaj here, skuadra pejane u mposht bindshëm nga KB Bora, me rezultat 88:68, në ndeshjen e luajtur të shtunën mbrëma në palestrën “1 Tetori”, në kuadër të xhiros së 17-të. Vendasit e Borës e morën kontrollin e…

Sport

24/01/2026 23:22

GO+Peja ka vazhduar serinë negative në Superligën e Kosovës në basketboll, duke pësuar edhe humbjen e pestë radhazi. Kësaj here, skuadra pejane u mposht bindshëm nga KB Bora, me rezultat 88:68, në ndeshjen e luajtur të shtunën mbrëma në palestrën “1 Tetori”, në kuadër të xhiros së 17-të.

Vendasit e Borës e morën kontrollin e takimit që në start, duke fituar dy periodat e para me rezultatet 26:17 dhe 25:14, çka u siguroi një epërsi të konsiderueshme prej 19 pikësh në fund të pjesës së parë, transmeton lajmi.net.

Peja tentoi të rikthehej në çerekun e tretë, por reagimi ishte i pamjaftueshëm për ta vënë në dyshim rezultatin, ndërsa Bora ruajti qetësinë dhe e çoi ndeshjen drejt fitores pa vështirësi në minutat e fundit.

Te skuadra fituese u dallua Shaquan Jules me 20 pikë, ndërsa Amin Hot pati një paraqitje të gjithanshme. Për Pejën, më efikasi ishte Cesare Edwards, po ashtu me 20 pikë.

Kjo fitore shënon suksesin e katërt radhazi për Borën, ndërsa GO+Peja vazhdon rënien e rezultateve dhe mbetet në një periudhë të vështirë në kampionat./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 22, 2026

Bashkimi fiton kundër Pejës në Karagaç dhe kualifikohet tutje në fazën...

Lajme të fundit

Pa Kuvend, pa ligje – BE paralajmëron Kosovën...

Protesta në Tiranë përfundoi por tensionet vazhdojnë, deputetët...

Mot i vranët dhe me shi të lehtë këtë të dielë në Kosovë

DJ i Gjestit hyn në BBVA