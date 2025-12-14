“Bomba” e merkatos, Princi i Arabisë Saudite gati 10 miliardë euro për ta blerë Barcelonën
Një zhvillim i madh po qarkullon në media, pasi Princi i Kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed Bin Salman, raportohet se po shqyrton mundësinë për të blerë një pjesë të Barcelonës.
Sipas Francois Gallardo të emisionit “El Chiringuito”, princi saudit është i gatshëm të bëjë një ofertë marramendëse prej 10 miliardë eurosh për klubin katalanas.
Kjo do të ishte në përputhje me strategjinë e Arabisë Saudite për të zgjeruar ndikimin e saj në sport, qoftë përmes investimeve direkte, qoftë përmes Fondit Publik të Investimeve (PIF).
10 miliardë euro për Barcelonën – a është reale kjo ofertë?
Gallardo thekson se Barcelona aktualisht ka një borxh që tejkalon 2.5 miliardë euro, një shifër shumë e vështirë për t’u shlyer. Duke marrë parasysh këtë situatë financiare, Princi i Kurorës do të ishte i gatshëm të paraqiste një ofertë prej 10 miliardë eurosh, e cila në teori do t’i jepte atij kontroll të plotë mbi klubin.
Megjithatë, një marrëveshje e tillë nuk është e mundur, të paktën për klube si Barcelona dhe Real Madridi, të cilat drejtohen nga socio-t. Barcelona, si entitet, është në pronësi të anëtarëve të saj dhe ata vështirë se do të lejonin që klubi të blihej nga një entitet i huaj, diçka që Gallardo e thekson qartë.
Edhe pse Fondi Publik i Investimeve i Arabisë Saudite, në aspektin teknik, mund të investojë në Barcelonë nëse klubi ndan sektorin e argëtimit nga ai sportiv, kjo nuk do t’i jepte PIF-it kontroll mbi operacionet e përditshme sportive të klubit.
Një strategji e ngjashme raportohet se po shqyrtohet edhe nga Real Madridi, me Florentino Perez të hapur ndaj idesë së ndarjes së sektorit të argëtimit nga ai futbollistik, duke lejuar investitorë të jashtëm vetëm në pjesën e parë.
Kjo mund të jetë e vetmja mënyrë që PIF të investojë edhe te Barcelona. Përtej këtij skenari, duket pothuajse e paimagjinueshme që klubi katalanas të blihet plotësisht nga një entitet i huaj, e aq më pak nga Fondi saudit i Investimeve.