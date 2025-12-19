Bolonja – Inter, ndeshja që zbulon rivalin e Napolit në finalen e Superkupës së Italisë
Santiago Castro pritet të udhëheqë sulmin e Bolonjës në gjysmëfinalen e Superkupës së Italisë kundër Interit, që luhet sonte në orën 20:00 në stadiumin e Universitetit King Saud në Riad. Fituesi i kësaj përballjeje do të përballet me Napolin në finale më 22 dhjetor, pasi Partenopei mposhtën Milanin 2-0. Sipas Sky Sport dhe Gazzetta dello…
Sport
Santiago Castro pritet të udhëheqë sulmin e Bolonjës në gjysmëfinalen e Superkupës së Italisë kundër Interit, që luhet sonte në orën 20:00 në stadiumin e Universitetit King Saud në Riad.
Fituesi i kësaj përballjeje do të përballet me Napolin në finale më 22 dhjetor, pasi Partenopei mposhtën Milanin 2-0. Sipas Sky Sport dhe Gazzetta dello Sport, Federico Bernardeschi është favorit për të nisur nga krahu i djathtë, ndërsa Rossoblutë kanë mungesa të rëndësishme si Skorupski, Freuler dhe Casale.
Te Interi, vëmendja është te sulmi: Ange-Yoan Bonny është favorit për të startuar në vend të Lautaro Martinez, ndërsa Davide Frattesi pritet të zëvendësojë Nicolò Barellan në mesfushë. Simone Inzaghi duhet të bëjë edhe pa Acerbi, Darmian, Dumfries, Di Gennaro dhe Palacios, me Josep Martinez që do të mbrojë portën dhe treshe mbrojtëse Bisseck–De Vrij–Bastoni.
Gjysmëfinalja pritet të jetë e ekuilibruar, me të dy trajnerët që kanë bërë zgjedhje të guximshme. Bolonja kërkon historinë përmes organizimit dhe agresivitetit, ndërsa Interi synon finalen duke u mbështetur te përvoja dhe thellësia e skuadrës.
Formacionet e mundshme:
Bolonja (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram.